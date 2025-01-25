Братислава, 25 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. В результате противостояния с Россией Украина потеряет треть территорий. Об этом 25 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Скажу ещё раз: с Украиной всё кончится так, что она потеряет треть территории и будет оккупирована иностранными войсками. Это стоило за четыре года конфликта Зеленскому и его администрации десятков и сотен тысяч погибших? Это вопрос, на который должны будут ответить граждане Украины в ближайшее время», — заявил он в эфире программы «Субботние диалоги».

Фицо также сообщил, что по-прежнему придерживается мнения о поражении главы киевского режима Владимира Зеленского и лишения Украины в результате конфликта большой части земель.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Фицо заявил, что планирует наложить вето на оказание Евросоюзом финансовой помощи Украине. По словам политика, Зеленский полагает, что все должны ему служить, но премьер Словакии этого делать не будет.

12 декабря Фицо предрёк Украине судьбу Чехословакии, разделённой в 1938 году. Он добавил, что конфликт Киева с Москвой является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию, а в НАТО так и не вступит.