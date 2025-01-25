Газа, Палестина, 25 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС 25 января освободило четырёх израильских заложниц и передало их представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщило агентство Alqahera News.

«Красный Крест принял четырёх израильских женщин, задержанных в центральной части Газы, в рамках второй партии обмена в соответствии с соглашением о прекращении огня в палестинском анклаве», — говорится в материале.

По данным издания, передачу заложниц провели на площади Палестины в Газе, представители МККК въехали в анклав через КПП Керем Шалом. Палестинцы привезли женщин к месту передачи в 9:30 по местному времени (10:30 мск). Освобождённых израильтянок окружало множество вооружённых боевиков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что представители МККК вывезли женщин на израильскую территорию. Освобождены военнослужащие Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг, похищенные 7 октября 2023 года в ходе атаки ХАМАС. Бывшие заложницы пройдут медосмотр, после чего смогут встретиться с близкими.

Как передавало ИА Регнум, освобождение израильских заложниц провели в рамках соглашения о перемирии Тель-Авива и ХАМАС. Израиль 25 января также освободил из тюрем 200 палестинских заключённых.

При этом ХАМАС перенесло на 1 февраля освобождение ещё одной израильтянки Арбель Йехуд. Тель-Авив на это заявил, что палестинцам не позволят вернуться на север сектора Газа, пока её не освободят.