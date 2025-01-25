Москва, 25 января, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Россиянам Максиму Косяченко и Татьяне Туриевой, обвиняемым в теракте на объектах РЖД в интересах Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, вменили новые преступления — минирование военных объектов и атаку на военный аэродром с использованием беспилотников в августе 2023 года. Об этом 25 января стало известно из материалов уголовного дела.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В отношении Косяченко М. А. и иных лиц, совершивших атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по территории аэродрома Министерства обороны Российской Федерации 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отмечается в документе.

По эпизоду минирования военных объектов их обвиняют также в совершении теракта. В деле указано, что вину подозреваемых подтвердили показания свидетелей. В документах уточняется, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Косяченко и Туриева были задержаны в сентябре 2023 года. Изначально в их деле фигурировало одно преступление. В августе 2024 года Следственный комитет РФ (СК РФ) обвинил их в теракте на железной дороге. В материалах уточняется, что женщина — уроженка украинского Днепродзержинска. После распада СССР она получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой и работала косметологом, у неё есть муж и маленький ребёнок. Косяченко до ареста работал тренером по одному из видов единоборств.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января двум подросткам, которые планировали совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, предъявили обвинения в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Следствие полагает, что фигуранты самостоятельно изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Их один из сообщников переносил у себя в рюкзаке до момента задержания.