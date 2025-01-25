Дублин, 25 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Евросоюзу следует прекратить врать про то, что экономика России страдает. Об этом 25 января заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ирландский журналист Чей Боуз

Так он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Кайи Каллас о том, что экономика России якобы «серьёзно страдает», и что у ЕС «есть сила, которая может помочь Украине победить».

«Ваш босс фон дер Лжец (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) говорила нам, что «российская экономика в клочьях». Это было более двух лет назад. С тех пор Россия продвинулась вперёд, её экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать», — написал Боуз в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Международный валютный фонд (МВФ) в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.

19 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия по ВВП по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и четвёртое в мире, однако на этом показателе стране «заснуть» нельзя. Глава государства подчеркнул, что Россия должна сохранить набранный темп и менять качество экономики.

26 декабря Путин сообщил, что по итогам 2024 года российская экономика выросла почти на 4%. Он добавил, что в 2025 году рост экономики может быть чуть ниже, чем в 2024-м, однако с учётом реалий макроэкономического характера такие быстрые темпы стране не нужны.