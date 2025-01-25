Москва, 25 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. «Движение первых» провело ко Дню студенчества акцию «Старт в будущее». Об этом 25 января сообщили в пресс-службе организации.

Павел Бедняков/РИА Новости

К акции, стартовавшей 20 января, присоединились более 200 тыс. участников, 400 вузов и 500 колледжей. В мероприятиях, которые завершатся 26 января, можно участвовать как в очном, так и в дистанционном формате.

Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов назвал «Старт в будущее» хорошей возможностью познакомить студентов вузов с деятельностью активистов.

«На втором съезде движения мы приняли решение о расширении возраст участников движения до 25 лет и теперь у университетской молодёжи есть возможность развивать свои навыки и компетенции в наставнической, проектной, профориентационной деятельности, участвовать в регулярной работе первичных отделений «Первых», которые открыты уже в 687 вузах страны и их филиалах», — отметил Орлов.

Обучающиеся первичных отделений «Движения первых» в вузах или наставники первичных отделений проводят с учащимися образовательных организаций встречи, делясь опытом профессионального обучения, рассказывая о своей специальности, необходимых навыках для поступления в вуз и процессе обучения.

Студентка Петрозаводского государственного университета и участница «Движения первых» из Карелии Дарья Ремшу провела встречу со старшеклассниками гимназии Костомукши. Студентка поделилась своим опытом обучения по специальности «Информатика и вычислительная техника», рассказала о перспективах ИТ-сферы и вдохновила школьников на выбор будущей профессии.

Делясь впечатлениями от встречи, активистка рассказала, что школьники проявили интерес, задавали вопросы. Девушка рассказала им, что ИТ-сфера в стране стремительно развивается, и что это перспективная специальность.

«Общение со школьниками дало мне возможность взглянуть на свою специальность с другой стороны. Я увидела, как важно делиться знаниями и опытом, чтобы вдохновить их на выбор своего пути», — отметила Ремшу.

Участниками общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» являются более 9,6 млн человек. В 89 российских регионах на регулярной работает более 49 тыс. первичных отделений. В июле 2023 года «Движение первых» провело конкурс «Команда Первых» для студентов из новых регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, День студенчества в России ежегодно отмечается 25 января. Праздник в 2005 году учредил президент Владимир Путин.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 24 января заявил, что инициировал повышение стипендии до прожиточного минимума. Стипендия в вузах в среднем составляет 2056 рублей, а в колледжах — 890 рублей. Депутат предложил ежегодно повышать стипендии на 20–25%.