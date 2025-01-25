Бали, Индонезия, 25 января, 2025, 17:13 — ИА Регнум. На Бали полиция задержала основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud («Русская деревня») Андре Фрея. Об этом сообщил 24 января индонезийский портал Detik.

Global Look Press

Отмечается, что организованный апарт-комплекс Фрея «Русская деревня» пользовался высоким спросом среди россиян, однако после жалобы местных жителей приехали правоохранительные органы, которые заявили, что у бизнесмена не было разрешения на коммерческое использование земель.

«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — заявил генеральный инспектор полиции Даниэль Адитьяджая.

Издание также заявило, что Фрей является гражданином Германии.

Как передавало ИА Регнум, 24 января полиция Таиланда задержала россиянина, который 22 января выбросил за борт катера своего 13-летнего сына, который скончался от травм.

Отмечается, что в момент, когда катер остановился в 200 м от берега, гражданин РФ взял сына и выкинул за борт, тот ударился головой о гребной винт судна. При расследовании полиция выяснила, что мальчик был гражданином Таиланда. Отцу предъявлено обвинение в умышленном убийстве, ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, пожизненное заключение либо смертная казнь.