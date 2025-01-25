Москва, 25 января, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по телефону обсудили посредничество Дохи в вопросе возвращения российских и украинских детей в семьи, разлученные из-за конфликта на Украине. Об этом 25 января сообщило внешнеполитическое ведомство эмирата.

Сергей Карпухин/РИА Новости

«В ходе телефонного разговора были рассмотрены <…> усилия Государства Катар по воссоединению детей с их семьями в рамках продолжающегося посредничества, направленного на воссоединение семей, разлученных в результате этого конфликта», — говорится на странице МИД Катара в соцсети X (бывш. Twitter).

Также стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между странами, меры по их укреплению и ряд других тем регионального и международного уровня, в том числе конфликт на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что при посредничестве Катара с близкими воссоединились 87 детей на Украине и 15 в России. Она подчеркнула важную роль Дохи в переговорах с Киевом и в финансировании транспортировки детей.

Президент РФ Владимир Путин в мае на встрече с Львовой-Беловой подчеркнул важность воссоединения российских и украинских детей с родителями. Детский омбудсмен при этом отметила, что киевский режим не освещает случаи передачи Россией на Украину детей, спасённых из зоны конфликта, так как это противоречит обвинениям в «агрессии» России и «захвате» несовершеннолетних.