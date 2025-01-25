Будапешт, 25 января, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Венгрия и Турция считают возмутительным нападение Украины на газопровод «Турецкий поток» и призывают руководство ЕС принять меры по защите этого маршрута поставок топлива. Об этом 25 января заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Турецкий поток» должен быть защищён всеми доступными средствами», — заявил Сийярто.

Он отметил, что Байрактар согласился с тем, что нападения на газопровод «возмутительны и неприемлемы».

«Также недопустимо, чтобы ЕС и другие международные организации игнорировали нападения, угрожающие энергетической безопасности нашей страны и других государств Центральной Европы», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит корпорация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы и гарантировать, что ни один внешний игрок не сможет её нарушить.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по газопроводу «Турецкий поток», с использованием девяти беспилотников. Все дроны были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

При падении осколков одного из уничтоженных БПЛА оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Специалисты смогли оперативно восстановить повреждённое оборудование. Сбоев в работе станции удалось избежать.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА Регнум заявил, что атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. Целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Украине, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении российского газа. Он отметил, что поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными.