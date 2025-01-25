Тель-Авив, Израиль, 25 января, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Израиль освободил из тюрем 200 палестинских заключённых взамен на освобождение четырёх заложниц-военнослужащих. Об этом 25 января сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Global Look Press

«114 палестинских заключённых были освобождены из тюрьмы Офер в Рамаллу (Западный берег реки Иордан. — Прим. ред.). Еще 70 заключённых будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа», — уточняется в сообщении радиостанции.

Накануне палестинское движение ХАМАС заявило, что на следующей неделе освободит израильскую заложницу, которую должны были отпустить 25 января с другими четырьмя женщинами. Израильская сторона заявила, что Арбель Йехуддолжны были передать вместе с другими. Движение через посредников ответило, что женщину отпустят 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Израиль 19 января в рамках сделки с движением ХАМАС по прекращению огня освободит 90 палестинских женщин-заключённых. В свою очередь палестинское движение обязалось освободить трёх израильских заложниц.

Позже, 20 января, ХАМАС вручила «памятные сувениры» трём женщинам, освобождённым из плена. Им подарили открытки с видами сектора Газа и сертификаты об освобождении на арабском языке и иврите. Отмечается, что все женщины уже воссоединились со своими семьями. В Израиле этот жест назвали «циничным».

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о временном перемирии в секторе Газа. Предполагалось, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.