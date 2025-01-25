Белгород, 25 января, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки массово атаковали Белгородскую область, используя беспилотники и артиллерию. Об этом 25 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

«В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО», — написал он в Telegram-канале.

В посёлке Октябрьский из-за детонации боеприпаса пострадал мужчина. Его госпитализировали в областную клиническую больницу для оказания необходимой помощи. По информации Гладкова, два частных дома были повреждены, также задело автомобиль и линию электропередачи.

В Борисовском районе сёла Богун-Городок и Цаповка украинская армия обстреляла двумя боеприпасами. Была попытка запуска дрона, который уничтожили средства ПВО. Над Валуйским муниципальным округом сбиты три беспилотника, в Волоконовском районе зафиксировали три запуска артснаряда по хутору Старый. При атаках никто не пострадал.

Губернатор добавил, что также в Грайворонском муниципальном округе село Безымено обстреляли пятью боеприпасами. В Краснояружском районе посёлок Прилесье и село Графовка подверглись трём обстрелам. ВСУ использовали 16 боеприпасов и два дрона, один из которых сбили. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпустили 12 снарядов, на подлётах были сбиты девять беспилотников ВСУ. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 января средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 дрон ВСУ. Шесть из них были сбиты над Белгородской областью. 37 беспилотников перехватили над территорией Брянской области, 20 — над Рязанской областью, по 17 БПЛА уничтожили над Курской и Саратовской областями. Также фиксировались атаки и на другие регионы.

Днём ранее украинская армия атаковала Белгородскую область 48 дронами и 64 боеприпасами. В Белгородском районе повреждения получили частное домовладение и газовая труба, в Борисовском — два сельхозпредприятия. В сёлах Грайворонского муниципального округа повреждения получили пять частных домов и ЛЭП.