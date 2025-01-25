Минск, 25 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков обсудили 25 января по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Белоруссии в РФ.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран», — сообщили в диппредставительстве.

Кроме того, дипломаты коснулись актуальных тем глобальной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский лидер пожелал белорусскому коллеге успехов на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 26 января. В стране идёт досрочное голосование. Как отметил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, кампания проходит штатно. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова 25 января заявила, что российские наблюдатели не выявили никаких нарушений.