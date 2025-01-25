Лондон, 25 января, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Для начала переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта Западу придётся разморозить активы России. Об этом 24 января заявил британский портал Unherd.

Global Look Press

«Вероятно, Западу придётся разморозить российские активы для начала переговоров, но об этом почти не говорят политики и журналисты», — подчеркивается в материале.

Также отмечается, что власти западных стран демонстрируют наивность в отношении России, а санкционное давление перестаёт быть актуальным.

«Москва и Запад больше не взаимозависимы, и союзники Украины должны осознать, что их санкции со временем становятся всё более бессильными», — подчеркнули авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, в декабре стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Киеву помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных активов РФ используют в качестве финансирования киевского режима. По словам дипломата, Россия располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.

В ноябре заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допускал, что российско-американские дипломатические отношения могут быть и вовсе разорваны в случае, если будут конфискованы замороженные российские активы. Он отметил, что Россия первой не предпринимает эскалационные шаги такого рода, но разрыв возможен в случае, если в попытке надавить на Москву Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк».