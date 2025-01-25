Минск, 25 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Резолюция про выборы в Белоруссии, которую выпустил Европарламент, направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в стране. Об этом 25 января заявил председатель белорусской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко на брифинге.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Накануне, 21 января, Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала.

Комментируя эту ситуацию, Карпенко раскритиковал документ за его негативное влияние на ситуацию в стране. Он также обвинил депутатов Европарламента в ангажированности.

«Многие наблюдатели, которые приехали, они делятся каким-то своим впечатлением и высказывают какие-то свои предложения, замечания. Ну, это естественно. Но эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. Потом, как можно давать оценку избирательному процессу, если он ещё не завершился?» — подчеркнул Карпенко.

При этом, как рассказал на пресс-конференции первый замминистра информации республики Андрей Кунцевич, МИД Белоруссии одобрил все заявки, поступившие от зарубежных журналистов на аккредитацию на освещение выборов президента.

Ранее, 23 января, Карпенко заявил, что резолюция Европарламента с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны. Выборы главы республики пройдут 26 января. Досрочное голосование началось 21 января.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны, использовав наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что эти наёмники воюют в составе ВСУ вместе с другими националистическими организациями.