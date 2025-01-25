Белгород, 25 января, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 13:20 мск сбили три беспилотных летательных аппарата украинских формирований в небе над Белгородской областью. Об этом 25 января сообщило Министерство обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 14:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтоженном около 13:20 мск над Белгородской областью БПЛА украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 января силы ПВО армии России уничтожили один украинский беспилотник над российской территорией. Уточнялось, что дрон ликвидировали в небе над Брянской областью.

Позднее в этот же день в Минобороны РФ сообщили об ударах оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения дронов ВСУ и местам их подготовки к боевому применению. Российские войска также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.