Курск, 25 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Списки пропавших без вести жителей курского приграничья должны находиться в открытом доступе для тех, кто хочет отыскать родственников. Об этом 25 января заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Считаю, что эти списки должны быть открыты, они должны быть гласны и они должны быть публичны. И для того, чтобы родственники и родные знали о том, что их люди не исчезнут для государства», — произнёс он на встрече с переселенцами.

Глава региона подчеркнул, что публичность списков также даст международной общественности осознать включённость властей в поиски пропавших.

Хинштейн напомнил о запланированной на 28 января встрече с инициативными группами, в рамках которой изучат списки пропавших без вести жителей. По его словам, для всех главной целью является их возвращение на родину.

Ранее врио губернатора уже заявлял о необходимости создать реестр пропавших без вести жителей приграничных районов. Он подчеркнул, что в работе по поиску участвуют как правоохранители, так и волонтёры с родственниками, а правительство региона готово координировать общие усилия.

11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили.

Количество мирных жителей, признанных потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей региона. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатами очень сложных переговоров.