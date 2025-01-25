Киев, 25 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского в скором времени выступит с предложением изменить закон о мобилизационном возрасте и разрешить отправлять на службу граждан страны в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 25 января заявил советник военного департамента офиса Николай Щур.

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«Сейчас согласовываются технические детали, что-то ещё может измениться», — приводит слова Щура украинское издание «Страна. ua».

Он добавил, что над изменениями работала специальная группа, состоящая из сотрудников минобороны, представителей генерального штаба и общественных организаций.

«Наработана концепция», — подчеркнул чиновник.

Щур пояснил, что на Украине введут «добровольные контракты», по которым служить смогут украинцы до 25 лет, которые не подлежат обязательной мобилизации. Для оформивших контракт предполагается финансовое поощрение.

Ранее, 24 января, замглавы офиса Зеленского полковник Павел Палис заявлял, что реформа системы рекрутинга с целью привлечь в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) мужчин от 18 до 25 лет находится на завершающей стадии разработки. Он высказал мнение, что сложности с мобилизацией на Украине обусловлены неэффективностью существующего механизма призыва, унаследованного от советских времён.

19 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.