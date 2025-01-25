Москва, 25 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Российские пользователи интернета 25 января начали массово жаловаться на сбои в работе социальной сети TikTok. Об этом сообщила платформа «Сбой.РФ».

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По данным ресурса, жалобы на соцсеть начали поступать около 03:30 мск, их поток пошёл на спад к 15:00. В общей сложности поступило более 51 тыс. сообщений о сбоях.

Больше всего жалоб было из Москвы — 23%. По 7% обратившихся были из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей, а также из Краснодарского края. Всего прислали сообщения из 20 регионов.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 19 января «Сбой.РФ» также сообщила о сбоях сервиса TikTok. Это произошло на фоне временной блокировки этой соцсети в США. Роскомнадзор в тот день заявил, что не зафиксировал изменений в работе сервиса коротких видео.

Также сбои в TikTok в России произошли 11 января. Проблемы были с работой сайта, мобильным приложением и личным кабинетом. Пользователи жаловались, что у них не загружается основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и фотографий.