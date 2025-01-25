Херсон, 25 января, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Три мирных жителя погибли при обстреле украинскими формированиями кассетными боеприпасами города Алёшки в Херсонской области. Об этом 25 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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«Украинские террористы обстреляли Алёшки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трёх погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области уточнил, что после обстрела в городе, где остались разбросанные при атаке мины-лепестки и неразорвавшиеся кассеты, сохраняется опасность для мирного населения.

Сальдо подчеркнул, что украинские формирования до этого не производили такого массированного обстрела Алёшек запрещёнными видами оружия. Для дистанционного минирования ими был задействован тяжёлый дрон «Баба-яга».

«Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей», — добавил он, призвав горожан не выходить из домов и по возможности укрыться в убежищах, так как в городе принимаются меры по разминированию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 января житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил ранения в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик». Степень тяжести его ранения не уточнялась.

Ранее, 24 января, украинская армия обстреляла Горловку, в результате чего погибла одна мирная жительница. Позднее мэр города Иван Приходько сообщил, что ещё 12 мирных жителей получили ранения в результате обстрела.