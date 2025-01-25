Москва, 25 января, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 54,8 тыс. военнослужащих. Об этом 25 января сообщило Министерство обороны РФ.

David Young/Global Look Press

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли более 360 военных, танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей. Кроме того, были уничтожены самоходная артиллерийская установка, два миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

В ведомстве добавили, что за сутки пять украинских военнослужащих сдались в плен.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 54 820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортёра, 1622 боевые бронированные машины, 1629 автомобилей», — говорится в сообщении.

Помимо этого были уничтожены 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 100 станций радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Как передавало ИА Регнум, 21 января ВСУ потеряли в Курской области танк Abrams американского производства. Также были уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, три бронетранспортёра, девять боевых бронированных машин.

23 января экипажи российского вертолёта Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт украинских формирований в курском приграничье. После нанесения ударов вертолётчики выполнили противоракетное маневрирование, авиационный наводчик подтвердил успешное уничтожение целей.