Санкт-Петербург, 25 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Пожарный получил сильные ожоги, спасая семью из четырёх человек в горящей квартире в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил 25 января портал 78.ru.

Возгорание произошло к многоквартирном доме № 10 на Канареечной улице. Сначала в двухкомнатной квартире загорелась новогодняя ёлка.

К моменту приезда пожарных пламя охватило всю комнату на площади 15 кв. м. Огонь пылал со стороны двора.

Сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры четверых человек. Жильцы не пострадали. С сильными ожогами госпитализирован 23-летний пожарный.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава и было задействовано четыре единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в городе Энгельсе в Саратовской области при ликвидации пожара на промышленном предприятии погибли два сотрудника МЧС — начальник пожарно-спасательной части Геннадий Афанасьев и старнший пожарный Жаслан Телеупов. Ещё одного спасателя госпитализировали.