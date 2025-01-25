Москва, 25 января, 2025, 15:26 — ИА Регнум. У России появляются дополнительные возможности на Ближнем Востоке. Об этом 25 января заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он уточнил, что страна не потеряла свои позиции в этом регионе, как утверждает ряд американских СМИ. Он уточнил, что в Штатах «выдают желаемое за действительное».

«Это не так. И у нас, конечно же, с изменением, в том числе с глубоким изменением в ряде аспектов политического ландшафта в этом важнейшем регионе, открываются и дополнительные возможности», — подчеркнул дипломат.

До этого Bloomberg писало, что Москва ведёт переговоры с сирийской оппозицией о сохранении российских военных баз в стране. По мнению агентства, стороны близки к заключению соглашения.

Ранее, 10 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает вести диалог со странами Ближневосточного региона, со многими из которых у неё есть совпадение интересов. Он добавил, что сейчас необходимо провести глубокий анализ сложившейся на Ближнем Востоке ситуации.

Позднее, 29 декабря, лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он подчеркнул, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани, однако этого тогда не произошло.