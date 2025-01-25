Таллин, 25 января, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Правительство Эстонии не принимало решений о закрытии границы с Россией, и пока нет официальных сообщений по этому вопросу. Об этом 25 января заявила таможенный инспектор нарвского погранпункта Татьяна Забалуева государственной телерадиокомпании ERR.

Петр Ковалев/ТАСС

«Я как представитель налогово-таможенного департамента не могу подтвердить эту информацию. Мы не являемся учреждением, которое принимает решение, мы являемся исполняющим органом», — отметила она.

Забалуева добавила, что границу закроют, если будет соответствующее распоряжение, но таможенники узнают о решении правительства вместе с остальными гражданами.

Как передавало ИА Регнум, оппозиционная партия Isamaa 13 января инициировала рассмотрение законопроекта о закрытии границы с Россией. Лидер этой политсилы объяснил это предложение тем, что РФ якобы совершила несколько «гибридных атак» против Эстонии.

Начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги 15 января заявил, что нет необходимости закрывать пропускные пункты на границе с Россией. Ведомство не видит угроз, чтобы требовались такие меры.