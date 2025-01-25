Курск, 25 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Курский суд арестовал военного Вооружённых сил Украины (ВСУ), обвиняемого в изнасиловании и убийстве не менее шести женщин в курском селе Русское Поречное. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона 25 января.

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что 26-летний украинский военный Евгений Фабрисенко обвиняется по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности. Ленинский районный суд Курска провёл закрытое заседание, на котором рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия об аресте бойца ВСУ.

По данным следователей, Фабрисенко вместе с другими неустановленными украинскими военными незаконно пересекла границу Курской области, убил не менее шести женщин из села в Суджанском районе, перед этим изнасиловав их с особой жестокостью.

Как передавало ИА Регнум, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в освобождённом российскими военными селе Русское Поречное были обнаружены обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов.

19 января в российских силовых структурах добавили, что в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Отмечалось, что бойцы ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови.

Позднее в этот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства боевиками украинских формирований мирных граждан села Русского Поречного. В ведомстве уточнили, что все причастные к преступлению украинские военные будут установлены и привлечены к ответственности.