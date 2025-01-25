Донецк, 25 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Большая часть населённого пункта Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР) зачищена от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Большая часть [Великой] Новосёлки зачищена, есть пленные», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что под контролем противника находится совсем небольшой участок, остатки сопротивления носят очаговый характер.

Как передавало ИА Регнум, 24 января солдаты российской группировки войск «Восток» установили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. В Минобороны сообщили, что российские военные взламывают оборону украинских формирований в посёлке, продолжая зачистку зданий, подвалов и опорных пунктов противника.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 22 января написала, что подразделения ВСУ в районе Великой Новосёлки могут оказаться в окружении из-за промедления украинского командования с решением об их отступлении.

Ирландский журналист Чей Боуз 20 января сообщил, что Вооружённые силы РФ окружили Великую Новосёлку и украинским военным теперь остаётся только отступать с боями. Он отметил, что российские войска постоянно продолжают наступление.