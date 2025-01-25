Канберра, 25 января, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сенсационно уступила представительнице США Мэдисон Киз, которая занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Global Look Press

Спортсменка из Белоруссии уступила американке в трёх сетах со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Соболенко подала навылет три раза, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Её оппонентка за это же время шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

Белорусская теннисистка является победительницей Australian Open в 2023 и 2024 годах и в её активе в общей сложности 18 побед на турнирах WTA, включая три из серии «Большой шлем» (Открытый чемпионат США (US Open) в 2024 году). Для Киз это первый титул «Большого шлема», до этого её лучшим результатом являлся выход в финал US Open в 2017 году.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила Соболенко в четвертьфинале Australian Open. Россиянка проиграла белоруске в трёх сетах со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

В сентябре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Соболенко с победой в финале турнира US Open. По его словам, спортсменка проявила свои лучшие качества в напряжённых поединках с лидерами мирового рейтинга.