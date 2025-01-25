ХАМАС перенес срок освобождения одной из израильских заложниц
Газа, Палестина, 25 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС на следующей неделе освободит израильскую заложницу, которую должны были отпустить 25 января. Об этом сообщила The Guardian.
Израильская сторона заявила, что Арбель Йехуд должны были передать вместе с ещё четырьмя заложницами. Движение через посредников ответило, что женщину отпустят 1 февраля.
Как сообщало ИА Регнум, 15 января ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии в Газе. Оно будет действовать 42 дня начиная с 19 января. В первый день перемирия власти Израиля отпустили 90 палестинских заключённых в обмен на освобождение трёх заложниц из Газы.
25 января ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста четырёх израильских заложниц. Передача произошла в секторе Газа в рамках второго пакета договорённостей по обмену в соответствии с соглашением о прекращении огня между движением и Израилем.
При этом Израиль подчеркнул, что палестинцам не позволят вернуться на север сектора Газа, пока Йехуд не окажется на свободе. Ультиматум Израиля означает, что ЦАХАЛ в ближайшее время не выведет войска из северной части Нецаримского коридора. По соглашению о 42-дневном перемирии, достигнутому с ХАМАС 19 января, израильские военные должны были уйти из северной половины коридора на седьмой день прекращения огня.