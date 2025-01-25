Газа, Палестина, 25 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС на следующей неделе освободит израильскую заложницу, которую должны были отпустить 25 января. Об этом сообщила The Guardian.

Global Look Press

Израильская сторона заявила, что Арбель Йехуд должны были передать вместе с ещё четырьмя заложницами. Движение через посредников ответило, что женщину отпустят 1 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии в Газе. Оно будет действовать 42 дня начиная с 19 января. В первый день перемирия власти Израиля отпустили 90 палестинских заключённых в обмен на освобождение трёх заложниц из Газы.

25 января ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста четырёх израильских заложниц. Передача произошла в секторе Газа в рамках второго пакета договорённостей по обмену в соответствии с соглашением о прекращении огня между движением и Израилем.

При этом Израиль подчеркнул, что палестинцам не позволят вернуться на север сектора Газа, пока Йехуд не окажется на свободе. Ультиматум Израиля означает, что ЦАХАЛ в ближайшее время не выведет войска из северной части Нецаримского коридора. По соглашению о 42-дневном перемирии, достигнутому с ХАМАС 19 января, израильские военные должны были уйти из северной половины коридора на седьмой день прекращения огня.