Тель-Авив, Израиль, 25 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Пока палестинское движение ХАМАС не отпустит на свободу израильтянку Арбель Йехуд, палестинцам не позволят вернуться на север сектора Газа. Об этом заявила 25 января канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Hadi Daoud Apaimages/Global Look Press

Комментируя освобождение 25 января ХАМАС четырёх заложниц — военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), канцелярия отметила, что Тель-Авив намерен выполнить обещание и отпустить палестинских заключённых.

«В соответствии с соглашением Израиль не позволит жителям Газы перемещаться на север сектора Газа, пока не будет урегулирован вопрос освобождения гражданки Арбель Йехуд, которая должна была быть освобождена сегодня», — сообщили в канцелярии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры освобождения израильских заложниц в секторе Газа

Ультиматум Израиля означает, что ЦАХАЛ в ближайшее время не выведет войска из северной части Нецаримского коридора. По соглашению о 42-дневном перемирии, достигнутому с ХАМАС 19 января, израильские военные должны были уйти из северной половины коридора на седьмой день прекращения огня. Это позволит палестинцам вернуться на север Газы по прибрежной дороге.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС 25 января освободил вторую партию израильских заложниц — четырёх женщин-военных Карину Арьев, Даниэль Гильбоа, Ниму Леви и Лери Элбаг. Израильтянки вернулись домой в соответствии с соглашением о перемирии. Первая партия заложниц была освобождена 19 января — в день заключения соглашения. В обмен на трёх израильтянок Тель-Авив освободил 90 палестинцев.