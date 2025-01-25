Варшава, 25 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прислушается к мнению Европы по украинскому вопросу, только если Евросоюз начнёт тратить больше денег на оборону. Об этом 25 января заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Global Look Press

Он подчеркнул, что инвестиции в собственную безопасность помогут заставить Трампа считаться с позицией Европы.

«Рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность», — сказал Косиняк-Камыш в беседе с агентством Bloomberg.

По мнению польского министра, Евросоюзу необходимо направить неизрасходованные фонды по восстановлению после пандемии COVID-19 на оборону. Он отметил, что сейчас европейские страны тратят на свою безопасность слишком мало. Нынешние траты на эту сферу в размере 1,5 млрд евро он назвал «просто позорными».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что странам — членам альянса необходимо повысить траты на оборону, 2% от ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности. Для государств Североатлантического союза взнос в размере 2% ВВП установлен как минимальный размер оборонных расходов.

Действующий генсек НАТО Марк Рютте 1 октября в ходе своего вступления в должность назвал своими приоритетами Украину и повышение расходов на оборону альянса. По его словам, блок также уделит внимание ситуации в Ливане.

Белый дом в марте сообщал, что США намерены увеличить военные расходы в 2025 году до почти $850 млрд. Уточняется, что отчисления на оборону Вашингтон собирается увеличить по сравнению с 2023 финансовым годом на 4,1%.