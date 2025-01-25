Москва, 24 января, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил кинорежиссёру, телеведущему и продюсеру Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ 24 января был опубликован на официальном портале правовой информации.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в указе.

Также президент наградил званием заслуженного артиста России артиста Иркутского областного театра юного зрителя Владимира Безродных и артиста Саратовского театра юного зрителя Алексея Ротачкова.

Как передавало ИА Регнум, 9 января жена Кеосаяна, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что её муж пережил клиническую смерть. Она рассказала, что у него больное сердце.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Кеосаяна своим другом и пожелал ему скорейшего выздоровления. 20 января Симоньян сообщила, что её супруг всё еще находится в коме.