Москва, 25 января, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Российский лётчик Воздушно-космических сил РФ с позывным Комиссар уничтожил украинский самолёт Ан-124, перевозивший технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 января сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Комиссар, трижды награждённый орденами Мужества, рассказал, что задание по уничтожению украинского военного судна с техникой ВСУ он выполнил в составе двух экипажей за час.

«Нам нужно было успеть, пока технику не увезли с аэродрома. Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», — передаёт слова лётчика ВС РФ телеканал.

Он также уточнил, что за выполнение задания его, ещё одного пилота и двух штурманов Генштаб представил к награде.

Отмечается, что у Комиссара пять государственных наград, один из которых — орден Мужества, полученный в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 17 января RT рассказал о российском солдате с позывным Хитман, который спас жизнь сослуживцев, остановив головой летящий украинский дрон-камикадзе, и выжил. В тот момент, когда раненые товарищи спускались в подвал, беспилотник ВСУ преследовал их. Дрон-камикадзе направился ко входу в укрытие, но Хитман перегородил проход и удар пришёлся ему в голову.

Кроме того, стало известно о подвиге военного инженера старшего лейтенанта ВС РФ Евгения Кочергина, который в зоне спецоперации вызвал огонь ВСУ на себя. Ему удалось спасти целое подразделение и при этом остаться в живых.