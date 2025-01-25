Москва, 25 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Иностранцам в России станет сложнее получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). Информация об этом 24 января появилась на сайте МВД РФ по Чувашской Республике.

Александр Кряжев/РИА Новости

С 25 января в силу вступили изменения в федеральные законы, согласно которым для иностранных граждан и лиц без гражданства увеличивается минимальный срок нахождения в браке с гражданином России для получения РВП без учёта утвержденной правительством страны квоты. Также ужесточаются основания для получение ВНЖ на основании семейных отношений с гражданами РФ.

В частности, для получения РВП теперь необходимо состоять в браке с гражданином России, постоянно проживающим на территории государства, не менее трёх лет либо иметь общего ребёнка, рождённого или усыновлённого в браке.

Для получения ВНЖ в упрощённом порядке при наличии ребёнка с гражданством РФ он теперь должен быть рождён или усыновлён в браке с гражданином России. Если брак между родителями не зарегистрирован, то подтверждать совместное проживание и ведение быта на протяжении минимум трёх лет придётся в суде.

Новым основанием для получения ВНЖ станет факт того, что иностранец или лицо без гражданства в одиночку воспитывает ребёнка с российским гражданством, постоянно проживающего на территории страны.

Как передавало ИА Регнум, поправки были одобрены Советом Федерации РФ в октябре прошлого года. Тогда один из авторов документа, сенатор Ирина Рукавишникова пояснила, что они призваны исключить возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения иностранцами миграционного статуса на территории России.

Министр труда РФ Антон Котяков 14 октября 2024 года выступил с предложением изменить систему привлечения мигрантов к работе в России. Он заявил, что патенты на работу уже неактуальны. Глава ведомства назвал неправильным, когда для иностранцев предусмотрен свободный въезд, а потом нужно длительное время искать работодателя.