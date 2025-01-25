Москва, 25 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Политика Токио в отношении Москвы остаётся откровенно недружественной. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Японии Сигэру Исибы о желании заключить мирный договор.

POOL/Global Look Press Сигэру Исиба

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Исиба 24 января признал, что российско-японские отношения переживают тяжёлые времена, но заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

20 января МИД РФ сообщил, что Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению двустороннего диалога, когда Токио подкрепит эти декларации реальными шагами, отказавшись от недружественной политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что из Японии время от времени поступают сигналы о готовности возобновить диалог, а также просьбы разрешить японским гражданам снова посещать Курильские острова в рамках культурных программ. Он отметил, что уровень таких обращений всегда несолидный.

6 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога по мирному договору между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.