Москва, 25 января, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о готовности к встрече с новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом в случае проявления заинтересованности в этом с американской стороны.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Мы всегда готовы на переговоры», — заявил он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о готовности к такой встрече в случае запроса со стороны Вашингтона.

Глава СВР, говоря о наличии контактов по линии разведок двух стран, уточнил, что у возглавляемой им службы есть официальный представитель в Вашингтоне, а у ЦРУ — официальный представитель в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, новый президент США Дональд Трамп в середине ноября объявил о назначении Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Он также в этот же день назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности.

Рэтклиффу 59 лет, он занимал пост главы Национальной разведки во время первого президентского срока Трампа. До этого политик в течение около пяти лет являлся членом палаты представителей конгресса.