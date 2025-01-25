Москва, 25 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Российский боксёр Александр Поветкин назвал глупостью решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен заявил 25 января.

РИА Новости Александр Поветкин

24 января ITA дисквалифицировала Поветкина на четыре года. В его пробе от 2014 года обнаружили запрещённое вещество — остарин. Помимо этого, организация аннулировала результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года.

«Это ерунда и глупость», — сказал Поветкин в беседе с ТАСС.

Боксёр не собирается оспаривать вынесенное решение.

До этого, 25 января, бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю назвал бессмысленной дисквалификацию ранее завершившего карьеру Поветкина. Он назвал решение агентства бредом и абсурдом, сравнив его с ситуацией, когда ученику ставят двойку спустя три года после выпуска из школы.

В июне 2021 года Поветкин говорил о том, что никогда не принимал запрещённые препараты. По его словам, позже он узнал, что остарин принимают для набора мышечной массы, а мельдоний принимал, когда этот препарат был разрешён. Тогда же, в июне 2021 года, боксёр объявил о завершении карьеры.