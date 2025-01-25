Москва, 25 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Бабушка двух подростков, потерявших обоих родителей в теракте 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказала, как сейчас живут её внуки — Варвара и Владимир Дорофеевы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Трагедия на концерте группы «Пикник» в подмосковном Красногорске унесла жизни Екатерины и Павла Дорофеевых из Сергиева Посада, которые отправились на мероприятие в качестве подарка на день рождения. Они не смогли выбраться из здания, которое в тот день подожгли террористы.

Воспитание двоих детей супругов, 14-летней Варвары и 12-летнего Владимира, взяла на себя мать Екатерины — Ирина Вячеславовна.

Бабушка подростков рассказала, что в те тяжёлые для их семьи дни к ним на помощь пришли жители Сергиева Посада, организовавшие сбор средств для поддержки детей. Помимо этого, активную позицию в воспитании Вари и Вовы заняла российская журналистка Ксения Собчак. Она перевела семье 800 тыс. рублей и пообещала помочь подросткам с дальнейшим образованием.

«Я поговорила с бабушкой ребят, Ириной Вячеславовной, — поделилась тогда Собчак у себя в соцсетях, — Помимо материальной помощи, я возьму опеку над детьми в плане образования: помогу с платными вузами, если надо, репетиторами. Варе уже 14 лет… Вове тоже недолго до выпускного осталось — я оплачу и устрою их в хорошие школы и хорошие вузы, в зависимости от того, что выберут они внутри семьи», — заявила журналистка.

Тогда Собчак оказала помощь и другим детям, потерявшим родителей в тот день.

«Оказала материальную помощь сразу в этот же месяц, как только обещала», — подтвердила слова Ксении Собчак бабушка Вари и Вовы Ирина Вячеславовна.

В январе 2025 года с момента трагедии в «Крокус Сити Холле» прошли 10 месяцев. Всё это время Варя и Вова Дорофеевы живут в Сергиевом Посаде. По словам бабушки, 15-летняя Варвара хочет поступать в медицинский на детского стоматолога, младший Вова тоже хочет связать жизнь с медициной.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек.

В декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.