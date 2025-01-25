Москва, 25 января, 2025, 13:36 — ИА Регнум. Дочь народной артистки РСФСР Галины Польских Мария Сурина опровергла информацию об онкологическом заболевании у матери, отметив, что актриса чувствует себя хорошо. Об этом 25 января сообщает ТАСС.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Галина Польских

«Это не так. Галина Александровна в порядке, она дома, жива и здорова. Чувствует себя хорошо. Я не понимаю, откуда берутся все эти сплетни. Всё в порядке», — отметила она.

Как ране передавало ИА Регнум, 25 января Telegram-канал SHOT утверждал, что у Галины Польских диагностировали рак почки. Сообщалось, что 85-летняя артистка обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, после чего её направили на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии. При этом менеджер актрисы заявила, что она пока остаётся дома и не легла в больницу.

Галина Польских дебютировала в кино в фильме «Дикая собака динго» (1962). Она также известна по ролям в таких кинокартинах, как «Я шагаю по Москве» (1964), «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974), «Фронт без флангов» (1974), «По семейным обстоятельствам» (1977), «За спичками» (1980), «Белые росы» (1983) и «Выше Радуги» (1986). В 1979 году была удостоена звания народной артистки РСФСР.