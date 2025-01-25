Братислава, 25 января, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Власти Словакии вышлют из страны иностранных инструкторов, которые приехали для дестабилизации обстановки. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в беседе с журналистами.

AP/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Политик обратился к протестующим и отметил, что выступать на акциях и кричать можно сколько угодно, при это он призвал не участвовать в провокациях.

«Не позвольте подговорить себя на зверства, которые организовывают оппозиция, финансируемые из-за границы неправительственные организации, большинство словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», — заявил Фицо 24 января.

Премьер также заявил, что произошла кибератака на госкомпанию медицинского страхования VsZP. Он назвал это примером того, как пытаются уничтожить непокорные правительства, у которых иная точка зрения по некоторым вопросам.

Как передавало ИА Регнум, 24 января в ряде городов Словакии прошли многотысячные акции протеста под лозунгом «Словакия — Европа», участники которых заявили о несогласии с политикой властей. Организаторами были оппозиционные партии и объединение «Мир Украине». Они критиковали Фицо в том числе за встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и требовали отставки премьера.

21 января Фицо заявил, что в Словакии готовят «майдан». По его информации, оппозиционные силы с опорой на иностранную помощь планируют захватить правительственные здания и создать препятствия для работы правительства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Фицо, отметил, что ни одна европейская страна не застрахована от «майдана», организованного внешними силами. Он добавил, что даже самые крупные страны Европы сталкиваются и агрессивным вмешательствам во внутренние дела.