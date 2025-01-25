Минск, 25 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Делегация наблюдателей от российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не выявила нарушений в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии. Об этом 25 января сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Владимир Смирнов/ТАСС

Она отметила, что коллеги из белорусской ЦИК успешно провели необходимую подготовительную работу в соответствии с законодательством страны.

«Как мы смогли убедиться, всё очень хорошо и чётко организовано в интересах избирателей. Вовсю идёт досрочное голосование, на котором отмечается высокая явка. Также хочется обратить внимание на прекрасную подготовку комиссий», — цитируются её слова в Telegram-канале ЦИК РФ.

Ранее, 21 января, Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Спустя два дня председатель ЦИК страны Игорь Карпенко назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики. Позднее он сообщил, что члены белорусских избирательных комиссий начали получать угрозы после публикации за рубежом их личных данных.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января. На данный момент идёт досрочное голосование, в котором за четыре дня уже приняли участие 35,99% граждан. По словам Карпенко, это достаточно высокий процент явки. За рубежом на выборах пока проголосовали 46 белорусов.