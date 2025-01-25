Донецк, 25 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Басы в Сумской области, где находится много складов и производственных помещений украинских формирований. Об этом 25 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В Сумах прилёт был в районе одной ж/д станции Басы в юго-восточной части города, где расположено множество производственных и складских помещений, задействованных бандеровцами в оборонной промышленности», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что в населённом пункте Алексеевка, куда накануне прибыло пополнение украинской армии, был нанесён удар четырьмя авиабомбами ФАБ. Координатор уточнил, что командование ВСУ заселяло личный состав в брошенные дома в населённом пункте и прятало технику на территории бывших промышленных предприятий.

Министерство обороны РФ пока не сообщало об ударах по целям в Сумской области. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 января координатор пророссийского николаевского сопротивления рассказал об ударе армии России по колонне грузовиков противника в Сумской области. По его словам, колонна двигалась в сторону села Турья, которое находится неподалёку от Белгородской области.

Военкор Дмитрий Кулько 23 января опубликовал видео удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по штабу 41-й бригады украинских формирований в Сумской области. Цель в ходе разведки обнаружили российские десантники.