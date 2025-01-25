Вашингтон, 25 января, 2025, 13:41 — ИА Регнум. В Мексике отказали в посадке военному самолёту из США, который перевозил на борту нелегальных мигрантов. Об этом заявил телеканал NBC 25 января.

Andreas Arnold/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 23 января, когда по поручению президента США Дональда Трампа депортировали из страны нелегальных мигрантов. Сначала вылетели два самолёта ВВС C-17 с около 160 людьми на борту, однако рейс третьего самолёта так и не состоялся из-за отказа мексиканских властей его принять, уточнил телеканал.

На данный момент, по сообщениям представителя Белого дома, ситуация с рейсами исправлена властями США.

«В пятницу Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день!» — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, после урегулирования инцидента.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в своей предвыборной кампании пообещал остановить поток мигрантов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска.

22 января американский лидер своим указом приостановил незаконный въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

На данный момент более 730 тысячам школьников в США угрожает депортация в связи с началом массовой высылки. Отмечается, что миграционные службы будут проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого не подвергались проверкам.