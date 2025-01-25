Мексика отказала в посадке военному самолёту США с нелегальными мигрантами
Вашингтон, 25 января, 2025, 13:41 — ИА Регнум. В Мексике отказали в посадке военному самолёту из США, который перевозил на борту нелегальных мигрантов. Об этом заявил телеканал NBC 25 января.
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 23 января, когда по поручению президента США Дональда Трампа депортировали из страны нелегальных мигрантов. Сначала вылетели два самолёта ВВС C-17 с около 160 людьми на борту, однако рейс третьего самолёта так и не состоялся из-за отказа мексиканских властей его принять, уточнил телеканал.
На данный момент, по сообщениям представителя Белого дома, ситуация с рейсами исправлена властями США.
«В пятницу Мексика приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день!» — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, после урегулирования инцидента.
Как передавало ИА Регнум, Трамп в своей предвыборной кампании пообещал остановить поток мигрантов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска.
22 января американский лидер своим указом приостановил незаконный въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.
На данный момент более 730 тысячам школьников в США угрожает депортация в связи с началом массовой высылки. Отмечается, что миграционные службы будут проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого не подвергались проверкам.