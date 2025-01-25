Белгород, 25 января, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки массово атаковали территорию Белгородской области дронами и артиллерией. Об этом 25 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО», — написал он своём Теlegram-канале.

По словам главы области, в посёлке Октябрьский при детонации боеприпаса пострадал мирный житель, его госпитализировали в областную клиническую больницу. Также получили повреждения два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.

Кроме того, атакам дронов и артиллерии подверглись сёла Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе, Валуйский муниципальный округ, хутор Старый в Волоконовском районе, село Безымено в Грайворонском муниципальном округе, посёлок Прилесье и село Графовка в Краснояружском районе, а также город Шебекино, сёла Муром и Терезовка и хутора Мухин и Панков в Шебекинском муниципальном округе, добавил Гладков. Во всех этих случая обошлось без последствий.

Как сообщало ИА Регнум, житель Горловки в ночь на 25 января получил ранения в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик». Степень тяжести его ранения не уточнялась.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали один беспилотник украинских формирований над российской территорией. Дрон сбили в небе над Брянской областью.