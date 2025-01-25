Освобождение израильских заложниц в Газе попало на видео
Газа, Палестина, 25 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Кадры освобождения палестинским движением ХАМАС в секторе Газа четырёх израильских заложниц Карины Арьев, Даниэль Гильбоа, Нимы Леви и Лери Элбаг опубликовал 25 января телеканал Аljazeera.
Представители ХАМАС привезли женщин, одетых в военную форму, на площадь в Газе, где прошла передача их в руки представителей Международного комитета Красного Креста. Автомобили остановились в огромной толпе людей.
Сначала из автомобиля вышли две заложницы. Военные о чём-то говорили с ними. Затем женщин повели в сторону импровизированной сцены, на которой стоял стол, за которым ранее происходило подписание соглашения о перемирии. Вслед за ними из машины вышли ещё две заложницы. Все четверо поднялись на возвышение.
На шее у каждой был бейдж, в руках бумажные пакеты. Выполняя указание представителей ХАМАС, они улыбались толпе собравшихся палестинцев и знаками показывали, что рады происходящему. Затем им разрешили спуститься, и четверо израильтянок в сопровожении военных направились к автомобилям Красного Креста. Освобождённые заложницы сели в машину и уехали.
Как сообщало ИА Регнум, первую партию израильских заложниц ХАМАС освободил 19 января в рамках соглашения о временном перемирии. Это было сделано в обмен на обещание Израиля отпустить 90 палестинских заключённых.
Представители ХАМАС вручили женщинам подарки перед тем, как они отправились домой на автомобилях Красного Креста. Каждой дали бумажный пакет, в котором находилась фотография Газы и сертификат об освобождении. Женщины улыбались на камеру. Израильские СМИ, комментируя происходящее, назвали этот момент «циничной эксплуатацией» заложниц палестинской стороной.