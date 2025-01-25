Вашингтон, 25 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило помощь Украине на 90 дней. Об этом 25 января заявило Reuters со ссылкой на источник.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Отмечается, что проекты финансирования Украины были заморожены после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению президента США Дональда Трампа вместе с помощью другим странам на срок в три месяца.

«Офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу», — приводит агентство слова источника.

Согласно его данным, проекты затронули финансовую поддержку школ и вопросы в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

«Замораживание этих международных инвестиций приведёт к тому, что наши международные партнёры будут искать другие источники финансирования — скорее всего, конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние страны», — подчеркнул другой неназванный источник.

Как передавало ИА Регнум, 20 января новый глава Белого дома подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи. В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».

Кроме того, директиву о приостановке помощи иностранным государствам разослали всем дипломатическим и консульским учреждениям США, а сотрудникам Госдепартамента приказали прекратить работы по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Отмечается, что подобная масштабная приостановка шокировала многих сотрудников ведомства.