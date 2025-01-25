USAID заморозило помощь Украине на 90 дней по поручению Трампа
Reuters: USAID заморозило помощь Украине на 90 дней по поручению Трампа
Вашингтон, 25 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило помощь Украине на 90 дней. Об этом 25 января заявило Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что проекты финансирования Украины были заморожены после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению президента США Дональда Трампа вместе с помощью другим странам на срок в три месяца.
«Офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу», — приводит агентство слова источника.
Согласно его данным, проекты затронули финансовую поддержку школ и вопросы в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.
«Замораживание этих международных инвестиций приведёт к тому, что наши международные партнёры будут искать другие источники финансирования — скорее всего, конкурентов и противников США — чтобы заполнить эту дыру и вытеснить влияние страны», — подчеркнул другой неназванный источник.
Как передавало ИА Регнум, 20 января новый глава Белого дома подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи. В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».
Кроме того, директиву о приостановке помощи иностранным государствам разослали всем дипломатическим и консульским учреждениям США, а сотрудникам Госдепартамента приказали прекратить работы по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Отмечается, что подобная масштабная приостановка шокировала многих сотрудников ведомства.