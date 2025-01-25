Москва, 25 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил увеличить пособие беременным студенткам до регионального прожиточного минимума. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ опубликовали 24 января на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правительству Российской Федерации обеспечить <…> повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», — указано в сообщении.

Соответствующее решение должно быть принято до 15 апреля. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до полутора лет. Документ предполагает увеличение размера выплат с 40% до 60% от среднего заработка родителя.

Ранее Путин назвал поддержку материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни семей ключевым приоритетом для России. Президент напомнил, что в семье во многом формируются личность и духовно-нравственные ценности.