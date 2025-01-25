Москва, 25 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», получат социальные гарантии, аналогичные гарантиям, предоставляемым Героям Труда РФ. Об этом сообщается в списке поручений президента, опубликованном 24 января на сайте Кремля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда РФ», — сообщается в поручении.

Поручение должно быть выполнено к 15 апреля 2025 года. Ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Поручения правительству президент России Владимир Путин дал по итогам заседания госсовета по вопросам социальной поддержки семей, состоявшегося 20 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, на декабрьском заседании глава государства назвал большим трудом воспитание нескольких детей. Он предложил устранить разницу в госгарантиях для матерей-героинь и Героев Труда.

Героям Труда Российской Федерации положено первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Также им гарантированы внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах и первоочередное получение бесплатных путёвок в санатории и профилактории.

Путин в августе 2022 года учредил звание «Мать-героиня».Оно может быть присвоено россиянке, родившей и воспитавшей 10 и более детей, также являющихся гражданами РФ. Награждённой женщине выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.