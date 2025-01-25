Москва, 25 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 июля проанализировать меры по мониторингу вредной информации для детей, в том числе в настольных и компьютерных играх. Об этом 25 января сообщили на официальном сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава государства адресовал поручение администрации президента и Госдуме РФ. Специальные комиссии должны будут проанализировать, насколько эффективны имеющиеся меры защиты детей от опасной информации, которая содержится в музыке и видеоконтенте, настольных, компьютерных и иных играх.

«По результатам анализа при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — уточняется в документе.

Ранее, 8 августа прошлого года, Путин в рамках работы по защите детей от вредной информации подписал закон, запрещающий распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, к которой относятся треш-стримы. Нарушителям грозят административные штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. для должностных лиц и от 800 тыс. рублей до миллиона для юридических лиц. Помимо этого, правоохранители могут конфисковать технику, использующуюся для создания подобных материалов.