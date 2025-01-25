Москва, 25 января, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении материнского капитала в зависимости от очерёдности рождения детей. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Кремля.

Олег Елков/ТАСС

«Проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», — говорится в перечне поручений президента.

Срок исполнения Путин назначил до 1 декабря 2025 года. Ответственными назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Как передавало ИА Регнум, общий размер материнского капитала в России с 1 февраля будет составлять в размере 912 тыс. рублей. Его повысят на 9,5% или почти на 80 тыс. рублей. Сумма сертификата на первого ребёнка составит до 690 тыс. рублей. При рождении второго ребёнка семья дополнительно получит почти 222 тыс. рублей.

14 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. По предварительным оценкам, на его реализации потребуется выделить из бюджета в 2027–2030 годы в общей сложности 2,776 трлн рублей.