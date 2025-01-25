Москва, 25 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В России пользователи TikTok массово жалуются на сбои в работе социальной сети. О проблемах 25 января проинформировала платформа Сбой.рф.

Jens Kalaene/Global Look Press

Согласно данным портала, к 12:31 жалобы о некорректной работе приложения оставили более 31 тыс. пользователей. Больше всего обращений оставили жители Москвы — 23%.

Последний раз сбой в работе приложения был зафиксирован 19 января. Помимо этого о некорректном функционировании TikTok в России сообщалось 16, 14 и 11 января.