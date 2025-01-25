Москва, 25 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по военным аэродромам и складам дронов украинских формирований. Об этом 25 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению», — сказал он.

По словам Конашенкова, также российские военные нанесли удары по скоплениям личного состава и техники противника в 132 районах.

Военный добавил, что российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили три снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 44 дрона самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января авиация Воздушно-космических сил РФ прямым попаданием авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожила пункт временной дислокации штурмовой бригады украинской армии.

Ранее в этот же день глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские военные ликвидировала несколько единиц тяжёлой техники и несколько десятков бойцов противника под Ореховом в Запорожской области. По его словам, ВС РФ сорвали переброску украинских формирований к линии фронта недалеко от населённого пункта.