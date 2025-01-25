Киев, 25 января, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского в ближайшие дни представит поправки в законодательство о добровольном призыве в Вооружённые силы Украины (ВСУ) мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом 25 января заявил советник военного департамента офиса Николай Щур.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас согласовываются технические детали, что-то ещё может измениться. Действовала рабочая группа, созданная из представителей минобороны, генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция», — процитировало его украинское издание «Страна. ua».

Щур уточнил, что будут введены «добровольные контракты», по которым в армию смогут призывать мужчин до 25 лет, не подлежащих обязательной мобилизации. Предполагается финансовое поощрение для тех, кто начнёт служить в армии до этого возраста.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года на Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. В мае был принял закон об ужесточении методов призыва в армию.

Уже в октябре советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сообщил, что и в Демократической, и в Республиканской партиях США требуют снизить мобилизационный возраст на Украине до 18 лет. Американские политики указывают на то, что без этого ВСУ не сможет противостоять российской армии.

Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что украинские власти вполне могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это будет преступлением. Киевский режим может снижать возраст хоть до 14 лет, как в нацистской Германии, но это не изменит ситуации на поле боя, подчеркнул российский лидер.